Opnieuw geen vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp, nu vanwege corona

De vreugdevuren op de stranden van Scheveningen en Duindorp gaan de komende jaarwisseling vanwege de aanhoudende coronacrisis opnieuw niet door. Die voor hen teleurstellende mededeling kregen de bouwers van de vuren vandaag van de Haagse burgemeester Van Zanen.

De afgelopen maanden toonde Van Zanen zich in brieven aan de gemeenteraad positief over de inspanningen van de organiserende stichtingen om dit keer al het benodigde papierwerk in orde te krijgen. Toen het aantal coronabesmettingen begin deze maand stevig daalde, kregen de bouwers steeds meer hoop op groen licht.

Maar inmiddels stagneert die daling en lijkt het onvermijdelijk dat evenementen voorlopig verboden blijven. Ook de vreugdevuren in de stadsdelen Escamp en Laak gaan daarom voor het tweede achtereenvolgende jaar niet door.

Burgemeester weg

Sowieso zouden de vuren deze keer een heel ander aanzien krijgen, nadat het in Scheveningen tijdens de nieuwjaarsnacht van 2018 op 2019 helemaal was misgegaan. De vuurtoren van ruim 45 meter hoog veroorzaakte toen een grote vonkenregen en tientallen branden in de badplaats.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid schreef een stevig rapport over het drama, waar burgemeester Krikke haar conclusies uit trok. De raad deed een hele reeks aanbevelingen, die door het gemeentebestuur alle werden overgenomen. De gemeente moest meer afstand nemen tot de organisatoren, er moesten gewoon vergunningen komen en de vuren moesten veiliger.

Dat laatste betekende onder meer dat de vuren deze editie kleiner zouden worden: niet 45, maar hooguit 10 meter hoog. Ze zouden niet langer met hoogwerkers in elkaar worden gezet, maar met ladders tegen de stapels aan. Er zouden alleen 'droge' pallets worden verbrand en vuurversnellers zoals de vaten dieselolie van twee jaar geleden waren uit den boze.