Doelpuntenmachine Haaland schiet Van Nistelrooij uit de recordboeken

Erling Haaland maakte vijftien goals in zijn eerste twaalf Champions League-wedstrijden - ANP

Er staat geen maat op Erling Haaland. De 20-jarige Noor was in het Champions League-treffen met Club Brugge (3-0 zege) twee keer trefzeker namens Borussia Dortmund, drie dagen nadat hij er al vier had gemaakt in de competitiewedstrijd tegen Hertha BSC. Haaland heeft in twaalf Champions League-duels al vijftien keer gescoord, namens Dortmund en daarvoor RB Salzburg. Een Champions League-record. Het supertalent loste met zijn tweede van de avond tevens Ruud van Nistelrooij af als speler die het snelst vijftien Champions League-goals maakte. Van Nistelrooij bereikte dat aantal in negentien wedstrijden. En om verder te illustreren hoe uniek de prestatie van Haaland is: Cristiano Ronaldo had daar 51 duels voor nodig, Lionel Messi 29.

groep f - NOS

Borussia Dortmund staat er mede dankzij de scoringsdrift van zijn Noorse aanvalsleider prima voor in groep F. De Duitsers hebben volgende week aan een gelijkspel tegen Lazio, dat met Wesley Hoedt in de basis met 3-1 te sterk was voor FC Zenit, genoeg om verzekerd te zijn van overwintering in de Champions League. Chelsea en Sevilla Chelsea en Sevilla hebben hun ticket voor de knock-outfase al binnen. Chelsea knokte zich langs Stade Rennes (2-1) en Sevilla won op de valreep van FC Krasnodar (2-1), waardoor beide clubs niet meer te achterhalen zijn in groep E.

Olivier Giroud kopt in blessuretijd raak voor de 1-2 - ANP

De openingstreffer bij Rennes-Chelsea kwam voor een groot deel op het conto van Mason Mount, in het seizoen 2017/2018 nog uitblinkend voor Vitesse. De middenvelder veroverde de bal op eigen helft, liep een stukje en stuurde vervolgens met een perfecte pass Callum Hudson-Odoi weg. De aanvaller maakte geen fout (0-1). Verdiende gelijkmaker Lang leek de treffer van Hudson-Odoi genoeg voor Chelsea, maar vijf minuten voor tijd kwam een sterk Stade Rennes dikverdiend op gelijke hoogte. Met een krachtige kopbal bracht Serhou Guirassy de 1-1 op het scorebord.

stand - NOS

Rennes had met die score nog een klein kansje op overwintering in de Champions League gehad, maar in blessuretijd trok Chelsea alsnog de zege naar zich toe. Timo Werner miste op aangeven van invaller Hakim Ziyech nog, maar in de rebound kopte de eveneens ingevallen Olivier Giroud knap raak: 1-2. Krasnodar-Sevilla Ook bij FC Krasnodar-Sevilla viel de winnende 2-1 in blessuretijd. Munir El Haddadi was de gevierde man voor de ploeg van Luuk de Jong, die twintig minuten voor tijd gewisseld werd, en invallers Karim Rekik en Oussama Idrissi. Ivan Rakitic had Sevilla al vroeg op voorsprong gezet, maar tien minuten na rust schoot Wanderson, de zoon van oud-Ajacied Wamberto, Krasnodar op gelijke hoogte. In de slotseconden sloeg El Haddadi vervolgens toe namens Sevilla. Bij FC Krasnodar viel Tonny Vilhena in de 67ste minuut in.