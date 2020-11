Chelsea en Sevilla grijpen op valreep ticket voor tweede ronde Champions League

Rennes had met die score nog een klein kansje op overwintering in de Champions League gehad, maar in blessuretijd trok Chelsea alsnog de zege naar zich toe. Timo Werner miste op aangeven van invaller Hakim Ziyech nog, maar in de rebound kopte de eveneens ingevallen Olivier Giroud knap raak: 1-2.

Krasnodar-Sevilla

Ook bij FC Krasnodar-Sevilla viel de winnende 2-1 in blessuretijd. Munir El Haddadi was de gevierde man voor de ploeg van Luuk de Jong, die twintig minuten voor tijd gewisseld werd, en invallers Karim Rekik en Oussama Idrissi.

Ivan Rakitic had Sevilla al vroeg op voorsprong gezet, maar tien minuten na rust schoot Wanderson, de zoon van oud-Ajacied Wamberto, Krasnodar op gelijke hoogte. In de slotseconden sloeg El Haddadi vervolgens toe namens Sevilla.

Bij FC Krasnodar viel Tonny Vilhena in de 67ste minuut in.