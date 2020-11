Voormalig timmerman De Sousa wint als debutant Grand Slam of Darts

José de Sousa juicht tijdens de Grand Slam of Darts - Lawrence Lustig/PDC

De Portugese darter José de Sousa heeft voor een enorme stunt gezorgd door bij zijn debuut de Grand Slam of Darts te winnen. In de finale in Coventry was hij met 16-12 in legs te sterk voor James Wade, die voor de derde keer de finale verloor. De Sousa beleeft op 46-jarige leeftijd zijn internationale dartsdoorbraak. Hij won dit jaar zijn eerste rankingtoernooi en gooide voor het eerst een negendarter (de perfecte leg) live op televisie. "Dit is de beste dag uit mijn leven. Deze is voor mijn vrouw, mijn familie en mijn fans", sprak een dolgelukkige De Sousa na afloop bij RTL 7. De Portugees is pas vanaf juli voltijd prof. Daarvoor werkte hij als timmerman.

Dankzij zijn zege kan De Sousa (bijnaam 'The Special One', naar de Portugese voetbaltrainer José Mourinho) zo'n 140.000 euro bijschrijven en maakt hij een enorme stap op de wereldranglijst: van 34 naar 15. Michael van Gerwen, de Nederlandse nummer één van de wereld, werd in de kwartfinales uitgeschakeld door de Australiër Simon Whitlock.

De Grand Slam of Darts is van de tien PDC-majors, de grootste toernooien van het jaar, en bestaat vanaf 2007. Normaal wordt het toernooi in Wolverhampton gehouden, maar vanwege de coronamaatregelen staat het podium dit jaar in Coventry. Van de dertien gespeelde edities hiervoor won Phil Taylor er zes. Michael van Gerwen won het toernooi tussen 2015 en 2017 en Raymond van Barneveld was de beste in 2012.

De meer ervaren Wade, als zevende geplaatst en meervoudig winnaar van een major, nam meteen het initiatief in de finale en won de eerste drie legs van De Sousa, die zijn eerste finale van een groot toernooi speelde. Daarna had de Portugees zijn zenuwen beter onder controle en scoorde hij een stuk beter dan zijn Engelse concurrent. Na een 7-7 stand pakte hij de voorsprong en die wist hij vast te houden.