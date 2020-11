Brabant verbiedt carbidschieten, enkele plaatsen uitgezonderd

Carbidschieten is komende jaarwisseling niet toegestaan in Brabant, met uitzondering van enkele gemeenten waar dat al sinds jaar en dag een traditie is. De voorzitters van de drie veiligheidsregio's in Brabant hebben dat vanavond bekendgemaakt in een gezamenlijke verklaring.

Als reden geven ze dat de daling van het aantal coronabesmettingen niet doorzet. "In te veel delen van Noord-Brabant zijn de besmettingscijfers onverminderd hoog. We moeten er met elkaar voor zorgen dat de zorg ontlast wordt. Onze zorgmedewerkers verdienen het dat de eindeloze stroom patiënten afneemt en dat ook de reguliere zorg weer kan doorgaan."

Stopgesprekken gevoerd

De veiligheidsregio's zeggen tegen Omroep Brabant het verbod te zullen handhaven. "Je mag de spullen om carbid mee te schieten niet voorhanden hebben, daar wordt op gehandhaafd." Er worden ook zogenoemde stopgesprekken gevoerd met mensen die de spullen verkopen. "Mensen die bijvoorbeeld carbid aanbieden via Marktplaats, daar gaan we mee in gesprek."

In plaatsen als Altena of Bergen mag nog wel worden geschoten, omdat carbidschieten daar een traditie is en mensen er meer ervaring mee hebben.

Geen landelijk verbod

Carbidschieten is de afgelopen tijd snel in populariteit gestegen. Na de bekendmaking van het vuurwerkverbod zagen verkopers van melkbussen en carbid een toename van het aantal bestellingen.

De eerste gemeenten verboden deze week carbidschieten, waaronder Den Haag en Dordrecht. Een landelijk verbod komt er niet, sprak minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid af met de voorzitters van de veiligheidsregio's.