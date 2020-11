Jongeren over het vuurwerkverbod: 'Het enige leuke wordt nu afgepakt'

Ongeregeldheden door jongeren met vuurwerk op Urk - ANP

Onrust in Roosendaal, in de Arnhemse wijk Geitenkamp en op Urk. Jongeren hebben op verschillende plekken overlast veroorzaakt door vuurwerk af te steken en brand te stichten. Wat is hier aan de hand? Het vuurwerkverbod wordt genoemd als directe aanleiding voor de ongeregeldheden, maar wat precies de oorzaak is van de onrust onder jongeren op sommige plekken in het land is nog onduidelijk.

Ruud Verkuijlen, coördinator jaarwisseling Nationale Politie: "We zien dat overlast door vuurwerk de afgelopen maanden verdubbeld is, en we merken ook dat dit eerder begint. Aan de ene kant omdat veel mensen thuis zijn in plaats van op het werk, waardoor we ook meer overlastmeldingen krijgen. Tegelijkertijd zien we ook dat de jeugd zich verveelt en meer op zoek gaat naar dit soort vormen van vertier." "We zijn wel heel blij dat veel gemeenten aan het kijken zijn naar alternatieven voor het afsteken van vuurwerk, juist voor de jongeren. Die zullen nodig zijn, want je moet de jeugd wel iets bieden om de jaarwisseling extra luister bij te zetten. Maar op een positieve manier."

Duidelijk is dat jongeren het moeilijk hebben door de coronamaatregelen. Ook tijdens de eerste coronagolf en in de zomer was er sprake van verveling en frustratie onder jongeren. Gooit het vuurwerkverbod nu weer olie op het vuur? We vragen het aan jongeren zelf.

Job van Nuenen - NOS / eigen foto

Job van Nuenen: servicemonteur uit Breda, 22 jaar "Rellen zoals in Arnhem zijn hier niet, maar ik verwacht wel dat het ook naar Breda komt. Je merkt dat jongeren rebelser worden. 'Het is gescheten, dit mag wel stoppen', dat soort geluiden hoor je. Ze pakken het vuurwerkverbod nu aan om een statement te maken. Je vrijheid wordt afgenomen door corona en ik begrijp wel dat ze denken: het enige leuke rond Oud en Nieuw wordt nu ook al afgepakt." "Ik ben zelf ook dol op knallen met mijn vrienden tijdens de jaarwisseling. Daarom gaan wij nu carbidschieten, dat mag wel. We zijn met een groep van 15 of 16 man. Normaal gesproken zien we elkaar ieder weekend, nu hebben we contact via social media. Al sinds de eerste golf loop ik echt tegen de muren op. Ik ben namelijk een sociaal dier: iemand die altijd vooraan staat bij een feestje. Ik mis de gezelligheid." "Dat geldt natuurlijk niet alleen voor jongeren, maar ouderen begrijpen ons wel. 'Ons mam' zegt ook: het is voor iedereen een lullige tijd, maar voor jongeren toch net iets meer, dan voor ouderen."

Bart Stenekes - NOS / eigen foto

Bart Stenekes: voorzitter jongerenraad Zwolle, 21 jaar "Ik zie om mij heen nergens vuurwerk afgestoken worden. Dus ja, het gaat op een paar plekken in Nederland niet goed omdat kleine groepjes jongeren daar vuurwerk afsteken. Maar het gaat daarentegen ook op veel plekken wél goed. Veel jongeren hebben het gevoel dat er dingen worden afgepakt in deze coronaperiode. Dat geeft een gevoel van onmacht. Het vuurwerkverbod komt daar dan bovenop. Dan denken sommige jongeren: 'ik heb er schijt aan'. Ik snap die gedachte wel, maar keur het gedrag uiteraard wel af." "Zelf vind ik het momenteel ook maar een saaie boel, al heb ik door het opzetten van een jongerenplatform genoeg te doen. Ik ben vandaag jarig en dat ga ik niet vieren zoals andere jaren. Het wordt proosten met twee van mijn beste vrienden, dat mag nog net. Wat ik mis is het uitgaan, het sociale contact. En dat hoor ik ook bij andere jongeren om me heen." "Een leuke date, uit eten gaan, sporten: het kan allemaal niet. En dat zijn best belangrijke dingen, zeker als je jong bent. Want jongeren hebben ruimte nodig om te experimenteren. Die ruimte is er nu een stuk minder. Hierdoor worden we geraakt in onze ontwikkeling, waardoor de gevolgen van de coronamaatregelen uiteindelijk voor jongeren toch groter zijn, dan voor andere groepen."