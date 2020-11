SP stopt financiering jongerenorganisatie ROOD

Het conflict tussen de SP en haar jongerenorganisatie ROOD loopt verder op. Het bestuur van de SP stopt de ondersteuning van ROOD, zowel financieel als op andere manieren. In een verklaring schrijft partijvoorzitter Jannie Visscher dat de jongerenclub in strijd met de regels heeft gehandeld bij het verkiezen van een nieuw bestuur.

Leden van ROOD kozen afgelopen zondag Olaf Kemerink tot hun nieuwe voorzitter. Kemerink is onlangs, samen met vijf anderen, geroyeerd door de SP. Ze zijn ook lid van het zogeheten "communistische platform" en dat is volgens het partijbestuur niet verenigbaar met het lidmaatschap van de SP.

Heksenjacht

De SP ziet hen als "geradicaliseerde zolderkamercommunisten" die de partij willen overnemen. Ze zouden ook "de bevolking willen bewapen om over te gaan tot een burgeroorlog". De betrokkenen zelf noemen het een heksenjacht op kritische leden. Ze zeggen nooit een voorstel te hebben gedaan voor een staatsgreep of burgeroorlog. Wel vinden ze dat de SP een radicalere koers zou moeten varen en niet zou moeten streven naar regeringsdeelname.

Omdat Kemerink geen lid meer is van de SP kan hij geen voorzitter van de jongerenafdeling zijn, redeneert de SP. "Door het partijbestuur van de SP is vastgesteld dat de ontstane situatie in strijd is met de regels en daarom kunnen we daar geen verantwoordelijkheid voor nemen. Dat betekent dat wij de ondersteuning aan ROOD op financieel, administratief, personeel en facilitair gebied zullen opschorten."