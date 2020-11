Nieuw beursrecord VS: Dow Jones boven de 30.000

De Dow Jones Index is voor het eerst ooit boven de 30.000 punten uitgekomen, ondanks dat Amerika nog midden in de coronacrisis zit. Op 23 maart, aan het begin van de coronacrisis, bereikte de index nog een dieptepunt van minder dan 19.000 punten. Dat was toen het laagste niveau sinds 2016.

Maar gedurende de zomer stegen de koersen weer gestaag. En de laatste tijd zijn beleggers extra positief gestemd, door het vooruitzicht van vaccins. De afgelopen weken claimden verschillende fabrikanten dat hun vaccins, die de komende maanden op de markt moeten komen, effectief zijn. Beleggers verwachten dat met de komst van vaccins economieën wereldwijd weer 'open' kunnen.

Amerikaanse beleggers zijn volgens analisten ook opgelucht dat de machtsoverdracht aan de verkozen president Biden officieel is begonnen. Gisteren werd dat proces door een Amerikaanse overheidsdienst in gang gezet, ook al heeft president Trump de overwinning van Biden nog niet erkend.

Beleggers zijn ook tevreden met de aankondiging dat Janet Yellen de nieuwe minister van Financiën wordt. In het verleden was zij de voorzitter van de Fed, de Amerikaanse centrale bank.