Britse legerhond krijgt medaille voor zijn optreden in Afghanistan

In Groot-Brittannië is voor de 72ste keer de Dickin-medaille uitgereikt aan een een dier dat zich op uitzonderlijke wijze heeft ingezet in een oorlogssituatie. Deze keer ging de medaille naar de legerhond Kuno voor zijn prestaties tijdens gevechten tegen al-Qaeda in Afghanistan.

De Mechelse herder werd vorig jaar ingezet om Britse elitetroepen te ondersteunen bij een nachtelijke aanval op leden van de terroristische organisatie. Toen de Britse troepen onder vuur kwamen te liggen en niet verder konden oprukken, werd Kuno vooruitgestuurd om de impasse te doorbreken.