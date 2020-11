Pauselijke butler achter 'Vatileaks' overleden (54)

Paolo Gabriele, de butler van paus Benedictus XVI, is op 54-jarige leeftijd overleden. Hij was al lang ziek. Gabriele werd bekend als de man achter het Vatileaks-schandaal. Hij lekte documenten van de paus naar de Italiaanse pers, waaronder persoonlijke brieven.

Als butler had Gabriele als een van de weinigen toegang tot de privévertrekken van de paus. Zo kon hij bij vertrouwelijke stukken, die hij doorspeelde aan een journalist. Die gebruikte de informatie voor een boek over Vaticaanse corruptie.

Uit de gelekte documenten zou blijken dat er een machtsstrijd aan de gang was in het Vaticaan en er gingen zelfs geruchten over een complot om de paus te doden.

Corruptie

Verder bleek uit de stukken dat hooggeplaatste geestelijken zich beklaagden over corruptie. Zo schreef aartsbisschop Vigano dat hij bij zijn aantreden in 2009 veel vriendjespolitiek en corruptie aantrof. Bevriende bedrijven zouden voor te veel geld diensten leveren aan het Vaticaan.

Gabriele werkte al een aantal jaren als butler voor Benedictus voordat hij begon met het lekken van documenten. In mei 2012 werd hij opgepakt door de politie van het Vaticaan, toen hij opnieuw vertrouwelijke stukken bij zich had.

Tegen de Vaticaanse rechtbank zei de betrapte butler dat hij met het lekken een einde wilde maken aan "het kwaad en de corruptie overal in de kerk". In oktober 2012 werd Gabriele veroordeeld tot anderhalf jaar celstraf.

Gratie

Nadat de ex-butler een paar weken in de kleine gevangenis van het Vaticaan had gezeten, kreeg hij in de kerstperiode gratie van de paus. Daarna mocht hij werken in een Romeins kinderziekenhuis dat eigendom is van het Vaticaan.

Na de veroordeling van Gabriele hield het lekken van Vaticaanse geheimen niet op. Dezelfde Italiaanse journalist die de gelekte stukken van de butler had gebruikt voor een boek, wist daarna opnieuw stapels documenten in handen te krijgen over groot financieel wanbeheer in het Vaticaan.