Wielrenner Jakobsen na maanden revalidatie terug op de fiets

De renner van Deceuninck-QuickStep kwam in de openingsrit van de Ronde van Polen, op 6 augustus van dit jaar, hard ten val en werd twee dagen in coma gehouden. Zijn gezicht was verbrijzeld, maar alle vitale organen waren intact.

Jakobsen bedankt in zijn bericht alle medische specialisten en zijn ploeg voor de steun in het revalidatieproces. De Nederlands kampioen van 2019 heeft al verschillende operaties ondergaan. Hij had onder meer 130 hechtingen in zijn gezicht, een verlamde stemband en nog slechts één tand over.

De volgende operatie voor Jakobsen staat gepland voor januari 2021.

Straf Groenewegen

Dylan Groenewegen, die de val veroorzaakte omdat hij te veel van zijn lijn afweek, kreeg voor het veroorzaken van de valpartij negen maanden schorsing. Hij mag tot 7 mei 2021 niet in actie komen.

De ploeg van Jakobsen, Deceuninck-QuickStep, liet vervolgens weten nog niet klaar te zijn met de zaak. Er volgen mogelijk nog twee rechtszaken. Ploegbaas Patrick Lefevere liet weten dat hij samen met verzekeraar Europa Assistance al een klacht heeft ingediend bij het Poolse gerecht.

Hoogstwaarschijnlijk komt er een tweede rechtszaak in Nederland, persoonlijk aangespannen door Jakobsen zelf. In beide gevallen zal de voornaamste eis rond schadevergoeding draaien.