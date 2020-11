Minister De Jonge vindt het zorgelijk dat de daling van het aantal coronabesmettingen stagneert. Zolang het aantal mensen dat besmettelijk is boven de 100.000 ligt en er nog 4- tot 5000 besmettingen per dag bij komen, is het kabinet volgens De Jonge niet in de positie om maatregelen te versoepelen, zei hij tegen journalisten.

Hij zit er ook mee in zijn maag dat het reproductiegetal weer boven de 1 ligt. Dat betekent dat 100 mensen samen 102 anderen besmetten.

Zelfs aangescherpt

Het is zelfs mogelijk dat de maatregelen tijdens de feestdagen worden aangescherpt, zegt de minister van Volksgezondheid. Maar daar wil hij niet op vooruitlopen. Dat geldt ook voor een advies van het OMT om te onderzoeken of de kerstvakantie op alle scholen dit jaar een week langer moet duren.

"Alle maatregelen liggen op tafel", zei De Jonge. Het kabinet zal niet eerder dan 8 december knopen doorhakken. En die week is er ook een debat over in de Tweede Kamer.

Debat niet vervroegd

Een deel van de oppositie wil dat vervroegen, nu De Jonge met de pers heeft gepraat over mogelijke aanscherpingen. "Ik kan er niet tegen als bewindslieden de pers te woord staan en wij het niet weten en er niet over kunnen debatteren", zei PVV-voorman Wilders, en hij kreeg veel bijval.

Maar de Kamermeerderheid houdt het op de week van 8 december. Bovendien praat de Kamer volgende week over de begroting van Volksgezondheid en dan zouden de uitspraken van De Jonge ook aan de orde kunnen komen, zeggen sommige Kamerleden.