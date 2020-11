WK afstanden verplaatst naar Thialf, streep door World Cup-finale

Het is nog wel de vraag of de Chinese en Japanse schaatsers bij de WK en de twee World Cups daarvoor aanwezig zullen zijn.

De WK afstanden zullen de laatste internationale schaatswedstrijd zijn. De internationale schaatsunie heeft een streep gezet door de World Cup in het Chinese Changchun (17 en 18 februari) én de World Cup-finale in Heerenveen (6 en 7 maart).

De beste langebaanschaatsers "zijn dan al enkele weken in Friesland, vanwege de EK Allround & Sprint en de twee World Cups die gepland staan in januari", schrijft de KNSB in een persbericht.

"Met pijn in het hart acht ik de kans dat we gaan rijden niet heel groot", zei Johan de Wit, de Nederlandse bondscoach van de Japanse ploeg, dit weekend. "Ik vind het echt verschrikkelijk, ik vraag me af wat we de rest van het seizoen moeten gaan doen."

Als de Japanners inderdaad verstek laten gaan, zijn onder meer Miho Takagi en wereldkampioen sprint Tatsuya Shinhama niet van de partij.