Ten Hag rekent op Klaassen en Antony in duel dat 'gewonnen moet worden'

"Klaassen zal vanmiddag nog niet meetrainen, maar we hopen dat hij morgen beschikbaar is", aldus Ten Hag. "Wij verwachten dat hij dan hersteld is. Noussair Mazraoui zal wel gewoon meetrainen en we verwachten dat ook hij beschikbaar is. Alleen Mohammed Kudus zal er zeker niet bij zijn."

Ajax-trainer Erik ten Hag kan woensdagavond (21.00 uur) tegen het Deense FC Midtjylland weer beschikken over Antony en Zakaria Labyad. Ook de zondag uitgevallen Davy Klaassen lijkt gewoon te kunnen starten in het Champions League-duel in Amsterdam.

Drie weken geleden leek Ajax in Denemarken een gemakkelijke avond tegemoet te gaan na twee vroege doelpunten, maar na een snelle tegentreffer werd het een uiteindelijk moeizame 2-1 overwinning.

"We moeten aan de bal beter zijn", weet Ten Hag. "De eerste twintig minuten waren daar perfect, daarna was ons positiespel slecht. Dat kan gebeuren. Maar in de volgende wedstrijden hebben we het goed opgepakt."

"FC Midtjylland is duidelijk de beste ploeg van Denemarken. De afgelopen weken wonnen ze van de nummer twee en drie. Ze staan ver voor in de stand. Dat zegt veel. Het is een goede ploeg."

Slechte reeks thuiswedstrijden

Van de laatste acht thuiswedstrijden in de Champions League won Ajax er maar één. Wat dat betreft kunnen de Amsterdammers hun borst natmaken, al kijkt Ten Hag niet zo naar deze statistieken.

"We hebben heel veel gewonnen in de Champions League en zeker uit hele goede wedstrijden gespeeld. Thuis hebben we ook goed gespeeld, maar niet altijd gewonnen. Ik weet niet of dit allemaal zo veel zegt. We hebben ook tegen hele sterke tegenstanders gespeeld zoals Real Madrid, Juventus en Tottenham. Maar morgen moeten we gewoon winnen."