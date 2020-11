Gestolen of zoek? Notitieboekjes van Charles Darwin al jaren spoorloos

De bibliotheek van de Universiteit van Cambridge vraagt hulp bij het vinden van twee ontbrekende notitieboekjes van wetenschapper Charles Darwin. Eén van de twee bevat de iconische 'Tree of Life'-schets uit 1837. Deze staat in zijn eerste notitieboekje 'Transmutation of Species', Transmutatie van Soorten. Deze evolutionaire stamboom laat de opbouw van het dierenrijk en de afstamming van levende organismen zien.

Darwin was 28 jaar oud toen hij die boom tekende. Hij was net teruggekeerd van de Galapagos-eilanden aan boord van het schip de Beagle.

"Het is hartverscheurend", zegt dr. Jessica Gardner, bibliothecaris van de universiteit tegen de BBC. "We willen elke steen omkeren en geen middel onbeproefd laten om te achterhalen wat er is gebeurd." In een YouTube-filmpje doet ze een oproep om te helpen met zoeken.

"Uw hulp kan van cruciaal belang zijn", benadrukt ze in deze oproep: