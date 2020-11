NOS hoeft video over TikTok niet aan te passen

De NOS hoeft een video over de werking van de populaire app TikTok niet aan te passen. De Raad voor de Journalistiek vindt dat NOS Stories in de video journalistiek zorgvuldig heeft gehandeld en wijst de klacht van een geïnterviewde, die uit de video verwijderd wilde worden, af.

De video draait onder meer om de code van TikTok en hoe de app data verzamelt. Daarnaast gaat het over het Chinese moederbedrijf van TikTok en hoe groot het risico is dat gebruikersdata in Chinese handen vallen.

De geïnterviewde verwijt de NOS dat zijn bijdrage in een verkeerde context is geplaatst en dat hij niet zoals volgens hem was afgesproken de video voor publicatie kon bekijken.

'Voldoende geïnformeerd'

De Raad voor de Journalistiek oordeelt dat de geïnterviewde, die professioneel met TikTok werkt, "erop bedacht had kunnen zijn" dat dataverzameling door de Chinese overheid aangestipt zou worden in de video.

Daarnaast heeft hij "voldoende geïnformeerd" kunnen beslissen om mee te werken aan de productie. Ook is hij geïnterviewd over datgene waarvoor hij is benaderd. De Raad concludeert daarom dat de NOS zorgvuldig heeft gehandeld.

Er kon niet geoordeeld worden over het verwijt dat de geïnterviewde de video vooraf niet mocht inzien, omdat die klacht niet eerst is neergelegd bij de NOS.