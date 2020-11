Celstraf voor bejaarde vrouwen die misbruikslachtoffer broer wilden omkopen

Twee zussen van 80 en 81 zijn door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot een half jaar cel omdat ze hebben geprobeerd om een Nepalese jongen om te kopen die door hun broer zou zijn misbruikt. Het Openbaar Ministerie had een jaar geëist, maar omdat de vrouwen op hoge leeftijd zijn, komt de rechtbank tot een lagere straf.

De twee reisden na de arrestatie van hun broer naar Nepal en spraken meerdere malen met het slachtoffer en zijn familie. Vervolgens werd er, onder meer via e-mail en WhatsApp, onderhandeld over een geldbedrag.

De rechtbank noemt de werkwijze van de vrouwen verwerpelijk. "De bejaarde zussen hadden geen enkel oog voor de lichamelijke en geestelijke gevolgen van het mogelijke misbruik. Zij waren er alleen op uit om hun broer zo snel mogelijk vrij te krijgen."

Kinderporno verstoppen

De vrouwen deden meer om de rechtsgang te belemmeren. Ze verstopten ook een aantal sporttassen waarin belastend materiaal zat, waaronder kinderporno.

Hun broer woont in Friesland en werkte als kinderpsychiater. Hij werd in juni 2018 betrapt met een 15-jarige jongen in een hotelkamer in Kathmandu. In december van dat jaar werd hij veroordeeld tot zeven jaar cel, maar dat vonnis werd in hoger beroep grotendeels teruggedraaid.