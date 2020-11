Advocaat op z'n hoede: 'Wat tegen Fortuna gebeurde, kan in Moskou echt niet'

Advocaat voorziet een lastige wedstrijd. "Het is een moeilijke tegenstander, maar we spelen altijd om te winnen. Of dat er dan in zit moet je tijdens de wedstrijd aanvoelen. Dan kan een gelijkspel ook goed zijn."

Het meespelen van Jens Toornstra is onzeker. De middenvelder trainde dinsdag ook apart van de groep. Linksback Tyrell Malacia is er in Rusland niet bij. Hij meldde zich onlangs vanwege fysieke problemen ook al af voor de interlands van Jong Oranje.

Feyenoord-trainer Dick Advocaat kan weer beschikken over Uros Spajic. De verdediger werd afgelopen weekend nog uit voorzorg buiten de selectie gelaten, omdat hij de week ervoor bij de nationale ploeg van Servië was en daar een aantal coronagevallen was vastgesteld.

Advocaat: "Wat tegen Fortuna gebeurde kan daar in Moskou echt niet. CSKA is individueel een veel betere ploeg en we moeten echt oppassen daar. Als we zo staan zoals in de thuiswedstrijd tegen hun (3-1 winst, red.) zullen zij ook angst hebben voor ons. We moeten laten zien dat we willen winnen."

Niet alleen is de reis naar Rusland zwaar, ook de weersomstandigheden kunnen een rol gaan spelen. Donderdagavond zal het rond het vriespunt zijn met kans op sneeuw.

"Daar hebben zij ook last van", is Advocaat nuchter. "We hebben al bericht gekregen van de UEFA dat we misschien niet in het stadion kunnen trainen en dat we een andere accommodatie aangewezen krijgen. Het is wat het is..."