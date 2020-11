Minder nieuwe coronabesmettingen, maar R-getal weer boven de 1

Afgelopen week werden in totaal bijna 37.000 positieve coronagevallen gesignaleerd, iets minder dan een week eerder: toen ging het om 37.700 gevallen. De daling die eind oktober werd ingezet, is daarmee gestagneerd, constateert het RIVM.

Die stagnatie is ook te zien in het zogenoemde besmettingsgetal. Dat was op 6 november 1,02. Dat betekent dat 100 mensen samen 102 anderen besmetten. Alleen als de R onder de 1 zakt, neemt de verspreiding van het virus af. Sinds half oktober zakte de R juist onder de 1, wat betekende dat de verspreiding afnam.

Toch is er ook goed nieuws: het percentage positieve tests nam afgelopen week af. Waar twee weken geleden 13,8 procent van alle afgenomen tests positief was, nam dat afgelopen week af tot 12 procent.

Er zijn 223 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn 72 nieuwe opnames meer dan gisteren.

In totaal liggen er nu 1925 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 1968), van wie 526 op de IC (gisteren: 536). Er zijn dus meer patiënten uit het ziekenhuis ontslagen dan opgenomen.

90 overleden covid-patiënten

Bij het RIVM zijn 90 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren werden nog 54 doden gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 60 doden per dag, tegen 68 doden per dag een week eerder. Dat zijn doden van wie bekend is dat ze het coronavirus droegen; volgens het CBS ligt het werkelijke aantal doden hoger.

Of het aantal doden verder stijgt, hangt mede af van het aantal besmettingen in verpleeghuizen. Er zijn nu 635 verpleeghuizen waar de afgelopen twee weken minimaal één coronabesmetting is vastgesteld. Een week geleden waren dat er 663. Op het hoogtepunt van de eerste coronagolf, op 15 april, waren er 828 verpleeghuizen met minimaal één besmetting.