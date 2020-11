Real Sociedad mist ervaren David Silva in Europa League-duel met AZ

AZ hoeft donderdag in het Europa League-duel tegen Real Sociedad geen rekening te houden met David Silva. De gelouterde middenvelder kampt met een hamstringblessure die hem in Alkmaar buiten de lijnen houdt.

Het is onbekend hoelang de 34-jarige Silva, die de blessure zondag opliep in de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Cádiz, uit de roulatie is.

Sterk seizoen

Sociedad beleeft aan de hand van Silva een sterk seizoen. Na tien wedstrijden gaat de ploeg zelfs verrassend aan de leiding in La Liga met 23 punten. Achtervolger Atlético Madrid heeft drie punten minder, maar ook twee duels minder gespeeld.

De confrontatie tussen AZ en Real Sociedad begint donderdag om 21.00 uur. Beide clubs hebben na drie wedstrijden zes punten, evenveel als Napoli dat het nog puntloze Rijeka op bezoek krijgt.