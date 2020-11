Kickbokser Verhoeven eind januari de ring in voor gevecht tegen Ben Saddik

Wereldkampioen zwaargewicht Rico Verhoeven mag na ruim een jaar weer de ring in. Op zaterdag 30 januari vindt het titelgevecht plaats met Jamal Ben Saddik, dat ruim een maand geleden al door Glory werd aangekondigd.

De laatste keer dat Verhoeven (31) in actie kwam, was op 21 december 2019. Tegenstander Badr Hari gaf destijds geblesseerd op. Een jaar eerder boekte Ben Saddik zijn laatste succes, door met een gebroken hand een toernooi te winnen.

Anderhalve maand geleden kondigde kickboksorganisatie Glory al aan dat regerend wereldkampioen Verhoeven en de Belg Ben Saddik zich konden opmaken voor een derde duel. In 2011 was Ben Saddik de sterkste, in 2017 won Verhoeven.

Bekijk hier de reactie van Verhoeven na zijn overwinning op Ben Saddik in 2017: