Loting CL vrouwen: PSV treft Barcelona, Ajax ontmoet Bayern München

De vrouwen van Ajax treffen in de zestiende finales van de Champions League Bayern München, de ploeg van Lineth Beerensteyn.

Voor PSV, dat debuteert in het Europese clubtoernooi, kwam FC Barcelona uit de koker. Bij de Spanjaarden speelt Lieke Martens.

Zowel Ajax als PSV was op basis van hun ranking-coëfficiënt ongeplaatst bij de loting. Daardoor beginnen beide ploegen met een thuiswedstrijd spelen op 9 of 10 december. De returns zijn op 15 of 16 december.

Bayern München, dat vorig seizoen in de kwartfinales tekort kwam tegen latere toernooiwinnaar Olympique Lyonnais, is op dit moment koploper in de Bundesliga. De Zuid-Duitse ploeg heeft twee punten meer dan concurrent VfL Wolfsburg.

Voor Ajacieden Stefanie van der Gragt en Lucie Vonková wordt het een weerzien met hun oude ploeg. Van der Gragt speelde in het seizoen 2016/2017 bij Bayern. De Tsjechische Vonková was twee jaar actief in München.

FC Barcelona staat derde in de Spaanse competitie. De Catalaanse ploeg heeft echter drie wedstrijden minder gespeeld dan koploper Atlético Madrid, dat twee punten meer heeft. Barcelona haalde vorig jaar de halve finales van de Champions League, waarin het boog voor Wolfsburg.