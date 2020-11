Invallen en arrestaties bij Jehovah's Getuigen in Rusland

Bij een grote politieactie in Rusland tegen de Jehovah's Getuigen is een onbekend aantal leden van het in Rusland verboden kerkgenootschap gearresteerd. In twintig regio's verspreid over het land zijn vandaag invallen gedaan.

Onder de aangehouden verdachten zouden de leiders van de organisatie zijn. Zij zouden ondanks het verbod heimelijke bijeenkomsten hebben georganiseerd en geprobeerd hebben om anderen te bekeren.

Extremisten

Rusland bestempelde de Jehovah's Getuigen drie jaar geleden als een extremistische organisatie en verbood het kerkgenootschap. Met enige regelmaat worden jehovagetuigen in het land gearresteerd en veroordeeld.

Waarom de autoriteiten de Jehovah's Getuigen een extremistische organisatie vinden, hebben ze nooit precies duidelijk gemaakt, zegt correspondent David Jan Godfroid. "Wel is bekend dat de overheid, ook onder druk van de Russisch-Orthodoxe Kerk, niets moet hebben van nieuwe evangelische groeperingen die eropuit zijn om meer leden te werven. Zulke kerkgenootschappen komen bovendien vaak uit het Westen."