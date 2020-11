Onderzoek naar gewelddadige ontruiming migrantenkamp in Parijs

De politie ruimde maandagavond een tentenkamp op dat kort daarvoor zonder toestemming was opgericht op de Place de la République door migranten en hulporganisaties.

De Franse politie heeft grof geweld gebruikt bij de ontruiming van een migrantenkamp in hartje Parijs, gisteravond. Minister van Binnenlandse Zaken Darmanin noemt beelden van de politieoperatie schokkend en wil vanmiddag een gedetailleerd rapport hebben over de politieactie. Aan de hand daarvan zegt hij "knopen te zullen doorhakken".

Zo'n 450 migranten hadden kort ervoor het kamp opgericht uit protest tegen de gedwongen evacuatie van een groot migrantenkamp elders in Parijs. Hulporganisaties verwijten het gemeentebestuur dat er geen onderdak is geregeld voor de bewoners, waardoor velen nu dakloos zijn.

Op beelden op Twitter is te zien hoe de demonstranten die de ontruiming wilden voorkomen, werden geschopt en geslagen door de politie. Ook de migranten werden hard aangepakt met traangas en wapenstok; een aantal van hen werd uit hun tent op straat gekieperd.

De politieprefect zegt illegale migrantenkampen in de stad niet te zullen tolereren. In Parijs spelen politie en migranten een kat-en-muisspel, waarbij migranten steeds weer tentenkampen bouwen en agenten die weer afbreken. Dat gebeurt vooral in het noordoosten van de hoofdstad.