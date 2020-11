OMT wil kijken of kerstvakantie scholen verlengd kan worden

Het Outbreak Management Team wil laten onderzoeken of de kerstvakantie op alle scholen dit jaar een week langer moet duren. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. Een deel van de corona-deskundigen die het kabinet adviseren, wijst erop dat er na de sluiting van scholen in de herfstvakantie een tijdelijk daling in het aantal besmettingen te zien was.

Achter de schermen van het OMT is kennelijk nog discussie over het nut van de maatregel. Niet alle deskundigen zijn het erover eens in hoeverre middelbare scholieren het virus verspreiden. Daarom willen ze dat wordt uitgezocht of het verlengen van de kerstvakantie kan helpen om het aantal besmettingen omlaag te brengen.

Politiek verslaggever Albert Bos noemt dat advies "pikant, omdat het kabinet er tot nu toe voor koos om de scholen zoveel mogelijk open te houden".

Lichte daling

Het OMT meldt ook aan het kabinet dat een verdere versoepeling van de coronamaatregelen er voorlopig niet in zit. Daarvoor ligt het aantal besmettingen nog te hoog. Zondag en maandag was er een lichte daling in de cijfers, maar van een trend is nog geen sprake. Premier Rutte zei afgelopen weekend nog dat de cijfers hem niet bevielen.

Het advies dat de leden van het OMT nu aan het kabinet hebben gestuurd is een tussenadvies. Over twee weken, op 8 december. zullen premier Rutte en minister De Jonge weer een persconferentie geven. Ze willen dan ook duidelijkheid geven over de feestdagen. Voor die tijd zullen de coronadeskundigen nog een keer hun oordeel geven.

'Politieke afweging'

Het OMT schreef vorige week aan het kabinet dat een versoepeling rond de feestdagen "een politieke afweging" is. "Er komt dagelijks nog een aanzienlijk aantal nieuwe Covid-19-gevallen bij, de bulk is nog groot. En hoe meer mensen samenkomen, hoe hoger het risico op overdracht en opleving van de epidemie."

De leden van het deskundigenteam adviseerden toen dat mensen met kerst maximaal zes gasten zouden kunnen ontvangen. Maar zien ze nu anders. Het zouden er maximaal drie mogen zijn.