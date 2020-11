Hoenderlooër haalt National Geographic met vliegenzwammen

Een foto in het gerenommeerde magazine is voor veel fotografen een grote eer. Dat het nóg een keer zou lukken met zoiets alledaags als een serie paddenstoelen had Vermeer niet verwacht, vertelt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Ik vind paddenstoelen heel mooi en ik was er fotografisch helemaal ingedoken, maar ik was wel verbaasd dat ze het wilden plaatsen, en dan ook nog in de internationale editie. Ik dacht: hoe is het mogelijk. Kennelijk raakt het een snaar."

De professioneel natuurfotograaf heeft jarenlang de hele wereld afgereisd voor zijn foto's, van Antarctica tot Nova Zembla en Kenia, en hij haalde in 2008 ook al eens de internationale editie van National Geographic, toen met een papegaaiduiker in Noorwegen.

Vermeer was er net op tijd bij. Bijna was het bosje vliegenzwammen weggemaaid. "Ik zag daar een paar heIe mooie exemplaren en ik wist dat hij er met de maaimachine overheen zou gaan dus ik zei: laat ze nog even staan."

In de wereldwijde editie van National Geographic prijken meestal meeslepende beelden van leeuwen, ijsbergen, planeten of archeologische wereldwonderen, maar in de decembereditie stelen de paddenstoelen uit de tuin van de buurman van natuurfotograaf Jan Vermeer de show.

Vermeer maakte de foto's al een jaar geleden. Hij legt ieder jaar paddenstoelen vast, maar vorig jaar stonden ze er opvallend mooi bij. Niet alleen de vliegenzwammen bij de buurman in Hoenderloo, hij fotografeerde ook soorten als eekhoorntjesboord, gordijnzwammen, biefstukzwammen, kleverige koraalzwammen en hazenpootjes.

"Ik dacht, hoe kan ik een paddenstoel op een andere manier vastleggen? Ik wilde de lat hoog leggen. Vaak halen fotografen de trukendoos uit de kast. Met een plantenspuit worden er waterdruppeltjes op gespoten en met lampjes speciale lichteffecten gecreëerd. Ik had die lampjes ook bij me. Maar toen ontdekte ik gaandeweg de esthetiek van die paddenstoelen. Er zijn zoveel soorten die bijzonder zijn."

Nadat een eerste collectie paddenstoelenfoto's in de Nederlandse editie van National Geographic was geplaatst en de redactie van de internationale editie ook belangstelling toonde, besloot Vermeer zich serieus te gaan verdiepen in het onderwerp dat in een tijd dat reizen moeilijker is ook nog eens 'coronaproof' is.

Hij volgde een cursus om alle soorten uit elkaar te leren houden en werkt nu aan een boek, dat volgend jaar verschijnt. "Als je erin duikt, is het een fascinerende wereld. Er zijn duizenden soorten, dus je kunt je lol wel op."

Financieel brengt de publicatie wel wat op, maar voor Vermeer is het vooral eervol om zijn foto's in de National Geographic terug te zien, zegt hij. "Het is een instituut, een venster op de wereld, en voor een fotograaf het hoogst haalbare."