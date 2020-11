Grote drugsvondst Thailand geen ketamine, maar stof voor schoonmaakmiddelen

De minister van Justitie van Thailand en het hoofd van het anti-drugsagentschap maakten de vondst ter waarde van omgerekend zo'n 800 miljoen euro twee weken geleden wereldkundig. In een opslagloods vlak buiten de hoofdstad Bangkok waren honderden zakken met een wit poeder gevonden.

Een partij drugs van ruim 11.000 kilo die onlangs werd gevonden in Thailand blijkt helemaal niet uit ketamine te bestaan, maar uit natriumfosfaat. Dat is een zout dat onder meer wordt gebruikt in schoonmaakmiddelen.

Tests wezen uit dat het ketamine was en de minister van Justitie vermoedde een groot internationaal smokkelnetwerk, omdat de drug in Thailand zelf niet wordt gebruikt.

Maar nu blijkt dat de gebruikte test op dezelfde manier reageert als het in contact komt met natriumfosfaat. De minister van Justitie noemt het een vergissing. "Dit was geen fout. Het is nieuwe informatie."

Hallucinaties

Ketamine is een narcosemiddel en pijnbestrijder dat hallucinaties kan veroorzaken en wordt voornamelijk gebruikt door jongeren tijdens het uitgaan. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor de gevaren van de partydrug.

Mensen kunnen er zeer heftig op reageren en in een staat belanden die te vergelijken is met een verlamming of een bijna-doodervaring. Op lange termijn kunnen nieren en blaas beschadigd raken.