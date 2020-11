Parkpop Den Haag verhuist van Zuiderpark naar Malieveld

Parkpop neemt na 40 jaar afscheid van het Zuiderpark in Den Haag. Als corona komende zomer niet opnieuw roet in het eten gooit, vindt de 40ste editie van het festival plaats op het centraal gelegen Malieveld.

Voor organisator Guus Dutrieux was het een moeilijk, maar noodzakelijk besluit, onder andere om het festival "nationaal beter op de kaart" te zetten. "Iedereen kent het Malieveld, het ligt centraal en het is goed bereikbaar", zeg hij tegen Omroep West.

Overlast

Bovendien ervaren de omwonenden van het Zuiderpark volgens de organisator steeds meer overlast van evenementen in hun wijk. "De verhuizing is voor de wijk goed, het is voor het festival goed. Den Haag heeft ingezet op het Malieveld als de evenementenlocatie van het land. Dus daar doen wij aan mee."

Familiefestival

Parkpop trok de laatste jaren zo'n 200.000 bezoekers. Het heeft zich altijd verkocht als een familiefestival en daar komt volgens Dutrieux op het Malieveld geen verandering in. "De sfeer zit vooral in de opbouw en de programmering van het festival. Het blijft nog steeds een familiefestival. Alleen wat centraler gelegen en beter bereikbaar voor iedereen."