Campagne voor statiegeld op blikjes van start: Yes We Can

Onder het motto 'Yes We Can' gaat vandaag een campagne van start voor een snelle invoering van statiegeld op blikjes. Het is een initiatief van de Statiegeldalliantie, een samenwerkingsverband van 68 Nederlandse en Belgische gemeenten, en tientallen organisaties (waaronder LTO en de Consumentenbond) en bedrijven als ASN en de Triodos Bank.

Volgens de alliantie moet er snel een politiek besluit vallen over een statiegeldregeling. De oorspronkelijke afspraak die het kabinet met het bedrijfsleven maakte is dat in het najaar van 2021 het aandeel blikjes in het zwerfafval is teruggebracht met ten minste 70 procent. "We zien inmiddels dat er steeds meer blikjes in de natuur worden achtergelaten, daarom zeggen we: het besluit kan nu al genomen worden", zegt Suze Govers van de Statiegeldalliantie in het NOS Radio 1 Journaal.