Benoeming Nederlander Frank Elderson in directie ECB stap dichterbij

Een meerderheid van het Europees Parlement stemt in met de benoeming van Frank Elderson als directielid van de Europese Centrale Bank. 319 stemden voor, 202 tegen.

Het was onzeker of het Europees Parlement in zou stemmen. Er was veel kritiek dat er weer een man in de directie benoemd werd. Het parlement hamert er al langer op dat de verhouding man-vrouw meer in evenwicht moet zijn. 171 leden onthielden zich van stemming.

Het parlement kon de benoeming van Elderson niet tegenhouden, maar wel advies uitbrengen. Eerder stemden de ministers van Financiën van de Eurolanden in. De benoeming gaat op 15 december in. Formeel moeten EU-leiders in december nog groen licht geven.

Streep trekken

Onder meer de VVD stemde voor. "Hij is 'the right person for the job'. Niet omdat hij toevallig een man is, maar omdat hij de juiste over de juiste ervaring en kwalificaties beschikt", zegt Europarlementariër Caroline Nagtegaal. Elderson heeft beloofd zich binnen de centrale bank hard te maken voor meer diversiteit in de bankenwereld.

Een van de partijen die tegenstemden was de PvdA. "De landen komen telkens weer met mannelijke kandidaten aan", zegt Paul Tang van de PvdA. "Dan moet je misschien, hoe goed Elderson ook is, een keer een streep trekken."

Frank Elderson is sinds 2011 directielid bij De Nederlandsche Bank en heeft daar onder meer duurzaamheid op de kaart gezet. Het zou voor het eerst sinds 2003 zijn dat er een Nederlander in de directie van de Europese Centrale Bank komt. In dat jaar vertrok Wim Duisenberg als ECB-president.