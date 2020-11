Benoeming Nederlander Frank Elderson in bestuur ECB stap dichterbij

Een meerderheid van het Europees Parlement stemt in met de benoeming van Frank Elderson als bestuurslid van de Europese Centrale Bank. 319 stemden voor, 202 tegen.

Het was onzeker of het Europees Parlement in zou stemmen. Er was veel kritiek dat er weer een man in het bestuur benoemd werd. Het parlement hamert er al langer op dat de verhouding man-vrouw meer in evenwicht moet zijn. 171 leden onthielden zich van stemming.

Het parlement kon de benoeming van Elderson niet tegenhouden, maar wel advies uitbrengen. Eerder stemden de ministers van Financiën van de Eurolanden in met de benoeming van Elderson. De benoeming gaat op 15 december in. Formeel moeten EU-leiders in december nog groen licht geven.

Frank Elderson is sinds 2011 directielid bij De Nederlandsche Bank en heeft daar mede duurzaamheid op de kaart gezet. Het zou voor het eerst sinds 2003 zijn dat er een Nederlander in het bestuur van de Europese Centrale Bank komt. In dat jaar vertrok Wim Duisenberg als ECB-president.