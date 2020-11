KPN wil vaart maken met glasvezelaansluitingen, na jaren van beperkte groei

KPN wil de komende jaren extra investeren in de uitbreiding van zijn glasvezelnetwerk. Het bedrijf zegt tot eind 2025 het aantal huishoudens dat is aangesloten op glasvezel te gaan verdubbelen. Voor de verdere digitalisering stelt het bedrijf 3,5 miljard euro beschikbaar over een periode van drie jaar, 1,4 miljard euro daarvan wordt geïnvesteerd in glasvezel.

Naar eigen zeggen is het doel van de provider om "op termijn" meer dan 80 procent van Nederland van glasvezel te voorzien. Op dit moment zit KPN op een derde. Het concern zegt vanaf volgend jaar elk jaar 500.000 nieuwe aansluitingen te maken. KPN-topman Joost Farwerck spreekt van een "koersversnelling".

In gesprek met journalisten vanochtend zei Farwerck dat er in 2018 nauwelijks glasvezel is aangelegd, behalve bij nieuwbouwprojecten. Sinds 2019 wordt dit weer opgestart. Dit jaar verwacht KPN 300.000 aansluitingen en vanaf volgend jaar dus een half miljoen. "Dat hebben we nog nooit gedaan", zei de topman. Omgerekend betekent het volgens Farwerck dat er elke minuut vier huizen glasvezel krijgen.

Niet onverwacht

Dat KPN deze stap zet, komt niet onverwacht. Het bedrijf kondigde begin 2019 al aan de komende jaren extra te investeren in glasvezel. In de periode daarvoor was het juist langzamer gegaan. Steeg het aantal aansluitingen in 2013 nog met 400.000, drie jaar later waren het er nog geen 120.000. In 2015 riep Vodafone (voor de fusie met Ziggo) de provider op haast te maken met het aantal glasvezelaansluitingen.

In oktober vorig jaar oordeelde toezichthouder Autoriteit Consument Markt (ACM) dat de provider de aanleg van glasvezel frustreerde. De ACM zei toen dat het bedrijf de regels niet overtrad, maar noemde de situatie wel zorgelijk. "Uiteindelijk kan het zijn dat er minder glasvezel wordt aangelegd dan we liever zouden zien", zei voorzitter Henk Don toen.

"Dit is een hernieuwde strijd", zegt analist Tim Poulus van onderzoeksbureau Telecompaper. "KPN zag een paar jaar geleden dat VodafoneZiggo zou gaan beschikken over technologie die gigabit-internet mogelijk maakt, dus besloot de provider ook weer te gaan investeren in zijn glasvezelnetwerk." Volgens Poulus is die tweestrijd goed. "Daaraan danken wij ons best wel goede netwerk."

Poulus zegt dat er een periode was op de vaste markt dat providers liever het geld in hun zak hielden en de druk niet zo groot was. "Dat is nu wel anders. Over ongeveer een jaar heeft VodafoneZiggo een landelijk dekkend gigabitnetwerk, KPN heeft dan wel echt een achterstand en dus moeten ze haast maken."

Overnamegeruchten

Het nieuws over de nieuwe strategie komt op het moment dat er geruchten zijn over een mogelijk overname. Persbureau Bloomberg meldde eerder deze maand dat de Zweedse investeringsmaatschappij EQT KPN heeft benaderd over een mogelijke overname. Er zou een bedrag van omgerekend 11 miljard euro mee gemoeid zijn.

Farwerck zei vanochtend dat hij "niet ingaat op geruchten". Verder noemde hij zijn onderneming een "gezond bedrijf met weinig schuld" en benadrukte hij dat "glasvezel een heel goede investering" is. Allemaal elementen die het bedrijf interessant zouden kunnen maken bij een overname.

De provider wil verder de komende jaren kosten blijven besparen. In de periode tussen 2021 en 2023 gaat het om ten minste 250 miljoen euro. De precieze uitwerking is nog niet duidelijk.