KPN: tot 2025 aantal huishoudens met glasvezel verdubbelen

KPN wil de komende jaren extra investeren in de uitbreiding van zijn glasvezelnetwerk. Het bedrijf zegt tot eind 2025 het aantal huishoudens dat is aangesloten op glasvezel te gaan verdubbelen. Voor de verdere digitalisering stelt het bedrijf 3,5 miljard euro beschikbaar over een periode van drie jaar, 40 procent daarvan wordt geïnvesteerd in glasvezel.

Naar eigen zeggen is het doel van de provider om "op termijn" meer dan 80 procent van Nederland van glasvezel te voorzien. Op dit moment zit KPN op een derde. Het concern zegt vanaf volgend jaar elk jaar 500.000 nieuwe aansluitingen te maken. KPN-topman Joost Farwerck spreekt van een "koersversnelling".

Niet onverwacht

Dat KPN deze stap zet, komt niet onverwacht. Het bedrijf kondigde begin 2019 al aan de komende jaren extra te investeren in glasvezel. In de periode daarvoor was het juist langzamer gegaan. Steeg het aantal aansluitingen in 2013 nog met 400.000, drie jaar later waren het er nog geen 120.000. In 2015 riep Vodafone (voor de fusie met Ziggo) de provider op haast te maken met het aantal glasvezelaansluitingen.

In oktober vorig jaar zei toezichthouder Autoriteit Consument Markt (ACM) dat de provider de aanleg van glasvezel frustreerde. De ACM zei toen dat het bedrijf de regels niet overtrad, maar noemde de situatie wel zorgelijk. "Uiteindelijk kan het zijn dat er minder glasvezel wordt aangelegd dan we liever zouden zien", zei voorzitter Henk Don toen.

KPN wil daarnaast de komende jaren kosten blijven besparen. In de periode tussen 2021 en 2023 gaat het om ten minste 250 miljoen euro. Het bedrijf besloot twee jaar geleden te reorganiseren, daar waren toen 1500 banen mee gemoeid.

Overnamegeruchten

Het nieuws over de nieuwe strategie komt op het moment dat er geruchten zijn over een mogelijk overname. Persbureau Bloomberg meldde eerder deze maand dat de Zweedse investeringsmaatschappij EQT KPN heeft benaderd over een mogelijke overname. Er zou een bedrag van omgerekend 11 miljard euro mee gemoeid zijn.

KPN heeft niet bevestigd dat er interesse is van de Zweden.