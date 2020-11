RIVM: besmettingsgetal is 1,02 • EU bestelt 160 miljoen Moderna-doses

Nog eens zeven bewoners van het aanmeldcentrum in Ter Apel testten in de afgelopen dagen positief op het coronavirus. In totaal is nu bij achttien asielzoekers in Ter Apel het coronavirus vastgesteld. Door de besmettingen moeten 91 bewoners preventief in quarantaine, omdat bijvoorbeeld een gezinslid corona heeft.

Volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers gaat het om geïsoleerde gevallen die op verschillende afdelingen verblijven, schrijft RTV Noord. Het aanmeldcentrum in Ter Apel biedt plaats aan maximaal 2000 asielzoekers.