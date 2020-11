KLM wil niet vooruitlopen op verplichte vaccinatie • RIVM: besmettingsgetal is 1,02

De daling van het aantal coronabesmettingen is tot stilstand gekomen. "Dat is geen positief beeld", zegt het hoofd Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM, Aura Timen, tegen de NOS. In de groep 13- tot 17-jarigen is zelfs sprake van een lichte stijging.

"We zitten nu op 4000 tot 5000 besmettingen per dag en dat waren er 11.000, dus we komen van ver, maar de daling gaat niet zo snel als we hadden gewild. Dat kan komen doordat mensen zich nog steeds niet goed aan de regels houden. Zo zien we geen afname van het woon-werkverkeer zoals in juni, en zeker niet zoals in maart", zegt Timen.

Volgens het RIVM is het wel een "lichtpuntje in deze donkere dagen" dat het aantal positieve tests is gedaald.