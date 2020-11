Veel politie in onrustige Arnhemse wijk, enkele aanhoudingen

In de Arnhemse wijk Geitenkamp heeft de politie gisteravond enkele mensen aangehouden vanwege het gooien van vuurwerk. De politie was in groten getale aanwezig in de wijk na twee avonden van ongeregeldheden waarbij ook zwaar vuurwerk werd afgestoken. De politie maakte eerder bekend dat er sinds vrijdagavond zeven mensen zijn opgepakt. Het is nog onduidelijk hoeveel nieuwe aanhoudingen zijn verricht.

Politiebusjes stonden rond de Geitenkamp en alle auto's die de wijk in wilden, werden gecontroleerd. Bewoners klaagden afgelopen weekend dat de politie te weinig alert reageerde op klachten.

De Arnhemse burgemeester Marcouch verzekerde daarop dat er agenten in de wijk waren, maar de politie was gisteravond veel zichtbaarder aanwezig. Ongeregeldheden bleven uit.