Onrustige avond in Roosendaal, vier aanhoudingen in Arnhemse wijk Geitenkamp

In een wijk in Roosendaal hebben jongeren gisteravond overlast veroorzaakt door vuurwerk af te steken en brandjes te stichten. Een voormalig kerkje in de wijk Langdonk liep schade op door een brand die vermoedelijk werd veroorzaakt door vuurwerk. Een 18-jarige man is opgepakt voor het verstoren van de openbare orde.

Ooggetuigen zeggen tegen Omroep Brabant dat er ook met vuurwerk naar agenten werd gegooid. De politie zou vuurwerk in beslag hebben genomen. Het is al meerdere avonden onrustig in de wijk.

Vier aanhoudingen in Arnhem

In de Arnhemse wijk Geitenkamp, die ook gebukt gaat onder vuurwerkoverlast, zijn vier mensen aangehouden; drie voor het bezit van vuurwerk en een vanwege het beledigen van een agent. De politie was in groten getale aanwezig in de wijk na twee avonden van ongeregeldheden waarbij zwaar vuurwerk werd afgestoken.

Bij een huiszoeking in de wijk werd illegaal vuurwerk gevonden. In verband met de ongeregeldheden zaten al zeven mensen vast.

Jongeren werden opgepakt omdat ze met vuurwerk gooiden: