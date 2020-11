Naderend verbod op vervoer moet Duits en Belgisch vuurwerk weren

Naast het verkopen en afsteken wordt ook het vervoer van vuurwerk dit jaar verboden. Dat zei minister Grapperhaus gisteravond na het Veiligheidsberaad. Hierdoor kan de politie het vuurwerk dat Nederlanders in het buitenland kopen in beslag nemen.

Nu is het zo dat je het hele jaar door maximaal 25 kilo legaal vuurwerk in je bezit mag hebben op een niet voor publiek toegankelijke plaats. Je mag het dus gewoon opslaan in je schuur en vervoeren in de kofferbak van je auto.

Zodra de nieuwe regels ingaan zijn mensen die vuurwerk vervoeren in overtreding, of ze dat nu lopend doen of met de auto. Zodra je met je in bijvoorbeeld België gekochte vuurwerk de grens over komt mag de politie het in beslag nemen.

Vuurwerkbesluit

Vanwege de coronacrisis wil het kabinet dat dit jaar in Nederland geen vuurwerk wordt verkocht en afgestoken. Om dat nog voor de jaarwisseling mogelijk te maken moet de wetgeving worden aangepast via een spoedprocedure die door de Europese Commissie moet worden goedgekeurd. Het kabinet wil dit uiterlijk 15 december geregeld hebben in een nieuw vuurwerkbesluit.

Tot die tijd kunnen Nederlanders nog wel maximaal 25 kilo legaal vuurwerk kopen in het buitenland.