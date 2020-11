Trump zet licht op groen voor machtsoverdracht aan Biden, rechtszaken gaan door

De machtsoverdracht aan de verkozen president Joe Biden kan officieel beginnen. Dat schrijft het hoofd van de Amerikaanse overheidsdienst General Services Administration in een brief.

Ook president Trump heeft officieel groen licht gegeven, meldt hij op Twitter. Hij heeft zijn team opgedragen mee te werken aan de machtsoverdracht naar Joe Biden. Ondertussen belooft hij te blijven vechten voor zijn verkiezingsoverwinning. De rechtszaken gaan door.

Met de toezegging van Trump en de GSA krijgt Biden toegang tot overheidsinstanties. Zo kan hij beginnen met de invulling van zo'n 4000 vacatures en met het coördineren van de plannen die vanaf 20 januari, de dag van de machtsoverdracht, ingaan. Ook komt nu het benodigde overheidsgeld voor de transitie vrij, ondanks dat zowel Trump als de GSA nergens bevestigen dat Biden de presidentsverkiezingen gewonnen heeft.

Uitdagingen aangaan

De Amerikaanse presidentsverkiezingen van 3 november werden door Biden gewonnen, maar Trump weigerde tot nu toe mee te werken aan de machtsoverdracht. In de nasleep wierp hij afgelopen weken meerdere keren op dat er bij de verkiezingen gefraudeerd is, maar concreet bewijs leverde hij niet. Autoriteiten noemen deze verkiezingen juist de veiligste verkiezingen in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

In een reactie zegt Yohannes Abraham, in het Biden-kamp verantwoordelijk voor de transitie, dat er een "noodzakelijke stap is gezet om de uitdagingen waar ons land mee geconfronteerd wordt aan te pakken". Onder die uitdagingen vallen volgens hem onder andere de coronapandemie en "het op de rails krijgen van de economie".