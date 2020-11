Toernooiverrassing De Sousa strijdt met Wade om titel bij Grand Slam of Darts

Darter José de Sousa heeft voor het eerst in zijn loopbaan de finale van een PDC-major gehaald. De Portugees gaat met de Australiër James Wade uitvechten wie zich een jaar lang de kampioen van de Grand Slam of Darts mag noemen.

De Sousa was in de halve eindstrijd met 16-12 te sterk voor Simon Whitlock, die een ronde eerder nog verrassend te sterk was geweest voor Michael van Gerwen. De 46-jarige Portugese toernooiverrassing miste op 15-11 vijf matchdarts, maar maakte het een leg later alsnog af.

De Sousa's beste prestatie op een PDC-major was tot nu toe zijn plek bij de laatste zestien op het EK eerder dit jaar.