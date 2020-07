1863 of 1873? Wanneer werd de slavernij nou (echt) afgeschaft?

De verklaring is eenvoudig: de afschaffing gebeurde in fases. In 1814 werd de handel in slaven al verboden, in 1860 kwam er een einde aan de slavernij in Nederlands-Indië en in 1863 werd de wet van kracht waarmee slavernij ook in Suriname en het Caribisch gebied werd afgeschaft. Maar in die wet stond wel dat de slaven op de plantages in Suriname nog tien jaar onder toezigt van den Staat bleven vallen. Dat betekende dat ze, weliswaar betaald, gedwongen werden om nog tien jaar op de plantages te blijven werken. Tot 1873 dus.

Maar hoezo 1873? In de geschiedenisboeken staat 1 juli 1863 als de datum waarop de slavernij wettelijk werd afgeschaft. Dat was dus tien jaar geleden al 150 jaar geleden. Toen is er ook uitgebreid bij stilgestaan . En de jaarlijkse viering van Keti Koti valt altijd op 1 juli, ook om die reden.

1873. Het jaartal was deze week te zien op buttons en petjes bij de Keti Koti-herdenking en wordt veelvuldig aangehaald als het jaar waarin er een einde kwam aan de slavernij in de Nederlandse koloniën. Een groot herdenkingsjaar in 2023 - 150 jaar later - is dan ook op zijn plaats, vindt ook premier Rutte.

In de praktijk duurde de dwangarbeid voor veel slaven geen tien jaar meer, zegt hoogleraar koloniale en postkoloniale geschiedenis Gert Oostindie. Veel slaven onttrokken zich al eerder aan het staatstoezicht. Was dat staatstoezicht nog steeds een vorm van slavernij? Misschien niet zoals vóór 1863, want de slaven mochten van plantage wisselen en gebruikten dat ook om over hun loon te onderhandelen. "Maar het was in ieder geval geen vrijheid", zegt Oostindie.

De tien jaar-regel gold alleen voor Suriname. Slaven op de Caribische eilanden waren in 1863 wel meteen vrij. Gordon Cruden van het Nederlands instituut voor Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) voegt eraan toe dat tussen de eilanden onderling ook nog eens veel verschillen waren. "Op Curaçao en Aruba waren er bijvoorbeeld geen plantages. Per eiland waren er ook verschillende typen slavernij. Het is een complex verhaal."

Nederland was er zelfs als je van 1863 uitgaat al laat bij, zegt Cruden. "Frankrijk had de slavernij al eerder afgeschaft. Sint-Maarten heeft ook een Franse kant, dus staken sommige slaven daar de grens over." Ook in Britse gebieden waren de slaven eerder vrij. Sommige Nederlandse plantagehouders waren er ook eerder mee omdat ze ook actief waren in de aangrenzende Britse kolonies en ze ook daar compensatie wilden halen. De discussie ging veelal over de hoogte van de compensaties en niet over mensenrechten."