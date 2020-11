Geen landelijk verbod op carbidschieten

Er komt voor de jaarwisseling geen landelijk verbod op het schieten met carbid. Dat heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid met de voorzitters van de veiligheidsregio's afgesproken.

Carbidschieten is op grond van een soms eeuwenoude traditie in sommige gemeenten toegestaan, zei voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad. Waar dat het geval is, hebben gemeenten daar tientallen jaren ervaring mee en wordt het goed voorbereid, zei hij.

Bruls is niet bang dat in andere gemeenten mensen ook gaan carbidschieten, nu het kabinet het afsteken van vuurwerk in verband met de coronacrisis heeft verboden. Handhavers kunnen op grond van geluidsoverlast en milieuregelgeving nu al optreden tegen carbidschieters, zei Bruls. Dat gebeurt ook in Nijmegen, waar hij zelf burgemeester is.

Verbod vervoer vuurwerk

Grapperhaus zei dat er aan een vuurwerkbesluit wordt gewerkt waarin behalve het verkopen en afsteken ook het vervoeren van vuurwerk is verboden.

"Dat gaan we zo inrichten dat iemand die met een paar van die dingen over straat loopt kan worden aangehouden", zei minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. "Feitelijk is dat hetzelfde als het bezit van vuurwerk."

Het verbod gaat op 15 december naar de Tweede Kamer en moet nog dit jaar van kracht worden. De boete wordt minstens 100 euro, maar het Openbaar Ministerie zal het precieze bedrag moeten bepalen.

Tot nu toe mocht je maximaal 25 kilo vervoeren, maar als de Tweede Kamer akkoord gaat binnenkort niets meer.