Voetbalbond FA maakt haast: extra wissel bij vermoedelijke hersenschudding

De proef zal bij duels in de FA Cup, bij zowel de mannen als vrouwen, worden uitgevoerd. "Het welzijn van voetballers is van het grootste belang en wij denken dat dit een belangrijke stap is om spelers, clubs en medische teams te helpen bij het opsporen en behandelen van hoofdletsel tijdens een wedstrijd", liet een woordvoerder van de FA weten.

Een beroemd voorbeeld is de Duitse voetballer Christoph Kramer, die vroeg in de WK-finale van 2014 tegen Argentinië na een onschuldig ogende botsing een hersenschudding opliep.

Deskundigen dringen al geruime tijd aan op maatregelen in het voetbal op het gebied van hoofdblessures. Volgens de huidige regels kan de scheidsrechter bij mogelijk hoofdletsel de wedstrijd maximaal drie minuten stilleggen om de geblesseerde speler door zijn arts te laten onderzoeken. Alleen bij bevestiging van de arts dat de speler fit genoeg is om verder te spelen, mag hij blijven staan.

Kramer speelde nog even door, maar wist niet meer waar hij was. "Is dit de WK-finale?", zou hij gevraagd hebben aan arbiter Nicola Rizzoli.

Vier jaar later liep Nordin Amrabat met Marokko een hersenschudding op in het WK-duel met Iran. Marokko verloor in blessuretijd met 1-0, maar Amrabat - die wel direct gewisseld werd - had daar geen weet van.

Een paar dagen later stond hij weer in het veld tegen Portugal. Achteraf verwonderde Amrabat zich daar in gesprek met Langs de Lijn En Omstreken zelf over: "De dokter zei me dat ik een risico nam met mijn leven. Stel ik zou nog een klap krijgen, dan zou ik volgens hem kunnen te komen overlijden."

Aanpassing spelregels: meteen wisselen

Een tweede hersenschudding in korte tijd kan namelijk leiden tot ernstig hersenletsel. Daarom vragen specialisten nu om een aanpassing van de spelregels, waardoor een duizelige speler meteen kan worden vervangen, uit voorzorg, zonder dat het ten koste gaat van het aantal wisselmogelijkheden van de coach.