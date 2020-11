Engelse fans weer welkom in stadion, maar niet bij Liverpool of Man United

Er zit wel een grote 'maar' aan de plannen van Johnson. De kans dat er drie dagen na het eindigen van de lockdown daadwerkelijk fans op de tribunes zitten bij Liverpool-Wolves of Manchester City-Fulham, is klein.

Niet in Liverpool of Manchester

"Dit besluit is tweeledig. De Britse premier Boris Johnson wil de mensen graag iets bieden waarnaar ze kunnen uitkijken. Naar het voetbal op Boxing Day, heilig in Engeland, en samen Kerst vieren is weer een klein beetje mogelijk."

Engeland zit momenteel in een strenge lockdown, maar die loopt op 2 december af. "Dit is een stip aan de horizon", zegt NOS-correspondent Tim de Wit.

Engelse sportfans zijn vanaf 2 december weer in beperkte aantallen welkom in het stadion. Afhankelijk van de coronasituatie per regio wil de regering maximaal 4.000 of 2.000 supporters bij buitensporten als voetbal toelaten en 1.000 bij indoorsporten als boksen en darts.

In 'tier one', het laagste dreigingsniveau, zijn volgens de BBC bij buitensporten 4.000 supporters welkom, maar naar verwachting valt geen enkele grote stad daarin. Liverpool en Manchester zullen naar alle waarschijnlijkheid in het hoogste dreigingsniveau, 'tier three', worden ingedeeld, wat in de nieuwe plannen betekent dat fans nog altijd geweerd worden.

Beter nieuws voor Londen

"Ik denk dat Londen in 'tier two' valt, wat betekent dat er 2.000 supporters zullen worden toegelaten", aldus De Wit. De vier profniveaus in Engeland tellen in totaal twaalf Londense clubs, waarvan er zes uitkomen in de Premier League: Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Fulham, West Ham United en Crystal Palace.

Met name de clubs in de Championship, League One en League Two hebben zwaar te lijden onder het uitblijven van inkomsten uit kaartverkoop. Macclesfield Town ging al op de fles en zal waarschijnlijk niet de laatste zijn. De Wit: "Veel clubs zijn op sterven na dood."