Is de razendsnelle politieke carrière van Thierry Baudet nu voorbij?

Want Baudet blijft populair onder zijn achterban. Velen steunen hem door dik en dun sinds hij in 2015 Forum oprichtte. Toen nog als denktank en mede-initiator van het Oekraïne-referendum. Ruim 60 procent van de deelnemers stemde tegen het EU-associatieverdrag met dat land.

Het verdrag kwam er toch, en uit onvrede daarover besloot Baudet zijn denktank om te zetten in een politieke partij, die in 2017 meedeed met de Tweede Kamerverkiezingen. Forum haalde twee zetels, die bezet werden door Baudet en strafpleiter Theo Hiddema. Ze richtten zich vooral op immigratie, het klimaat en Europa.

De populariteit van de partij steeg. Zo hard dat Forum bij de Statenverkiezingen de grote winnaar werd en als gevolg daarvan in een klap met 12 zetels in de Eerste Kamer kwam.

Conflict met Otten

Maar sinds de oprichting wordt de partij ook geteisterd door interne conflicten. Leden werden geroyeerd en soms later weer in genade aangenomen. Het grootste conflict ontstond vorig jaar tussen Baudet en medeoprichter Henk Otten.

Otten uitte forse kritiek op de "Uil van Minerva-speech" van Baudet na de overwinning bij de Statenverkiezingen. Hij sprak daarin over "onze boreale wereld", terminologie die wordt gebruikt in extreemrechtse kringen.

Baudet beschuldigde Otten daarop van financiële malversaties als penningmeester van de partij. Uiteindelijk werd Otten, inmiddels Eerste Kamerlid, uit de partij gezet. Hij nam twee senatoren met zich mee.

Inmiddels daalde Forum weer in de peilingen. In de laatste Peilingwijzer staat de partij op ongeveer 6 zetels. Dat waren er ooit meer dan 20. Vooral de omfloerste steun aan complotdenkers over het coronavirus schrikt de kiezer af, zo is de analyse.

Solidair met vertrouweling

Daar komt nu het homofobe en extreemrechtse app-verkeer binnen de jongerenafdeling bij. En dat is niet voor het eerst. Het was voor een aantal prominente leden vandaag de reden om te eisen dat de jongerentak zou worden opgeheven en dat voorzitter Freek Jansen zou vertrekken.

Dat laatste gebeurde, maar Baudet verklaarde zich solidair met zijn vriend en vertrouweling. Na een omhelzing tussen de twee op het partijbureau in Amsterdam stuurde Baudet de video de wereld in waarin hij zijn afscheid aankondigde.

Als lijsttrekker en politiek leider. Maar hij blijft wel gewoon tot 17 maart 2021 in de Kamer. En partijvoorzitter blijft hij ook. Het wegsturen van het bestuur is bij Forum erg moeilijk. Eerst moet twee derde van de leden aanwezig zijn, en dan moet ook nog twee derde van hen voor stemmen.