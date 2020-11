Biden maakt namen voor sleutelposities bekend, John Kerry gezant voor klimaat

Bidens adviseur Antony Blinken is de beoogd minister van Buitenlandse Zaken, Alejandro Mayorkas wordt minister van Nationale Veiligheid. Linda Thomas-Greenfield ambassadeur bij de Verenigde Naties, Avril Haines is de beoogde eerste vrouwelijke directeur van de inlichtingendiensten en Jake Sullivan wordt adviseur nationale veiligheid.

De aankomend Amerikaanse president Joe Biden heeft de eerste namen bekendgemaakt van mensen die hij op belangrijke posities in zijn regering wil benoemen. Al deze kandidaten bekleedden eerder een post onder president Obama, toen Biden vicepresident was.

John Kerry (76) deed in 2004 tevergeefs een gooi naar het presidentschap. Hij verloor van de Republikein George W. Bush. Van 2013 tot 2017 was Kerry onder Obama minister van Buitenlandse Zaken.

De strijd tegen klimaatverandering was toen voor hem al een prioriteit. In 2015 tekende hij het klimaatakkoord van Parijs met zijn kleindochter op zijn arm. Onder Trump trok de VS zich terug uit dat akkoord.

"Het werk dat we met het klimaatakkoord van Parijs begonnen, is nog lang niet af", zegt Kerry vandaag op Twitter. "Ik keer terug in de regering om de VS weer op het juiste spoor te zetten om de grootste uitdaging van deze en de volgende generatie aan te pakken. De klimaatcrisis betekent alle hens aan dek en niets anders."