IS verslagen? In Afrikaanse landen slaan ze er juist voor op de vlucht

IS mag dan verslagen zijn in het Midden-Oosten, op het Afrikaanse continent zijn groepen die aan de terreurorganisatie verbonden zijn juist bezig met een zeer gewelddadige opmars. Ook voor Europa zouden die groepen uiteindelijk een bedreiging kunnen vormen, zegt Jacob Zenn, expert gewapende groepen in Afrika.

"IS leeft voort en zeer krachtig ook. Met name in Afrika maar ook op andere plekken in de wereld, bijvoorbeeld in Afghanistan", zegt Zenn. In Irak en Syrië heeft de terreurorganisatie momenteel nog weinig gebied onder controle, maar in Afrikaanse landen worden de groepen actiever en dodelijker.

Bloedbad in Mozambique

De afgelopen maanden zijn er in Afrikaanse landen honderden burgers ontvoerd en gedood. Zo richtte een aan IS-gelieerde groep deze maand een bloedbad aan in Mozambique door vijftig burgers te onthoofden. De groep heeft in het noorden van het land inmiddels een groot gebied in handen.

Ook in Congo en Nigeria zijn de aan IS gelieerde groepen actief. In Nigeria noemen ze zich Boko Haram en ontvoerden ze recent honderden dorpsbewoners en pleegden afgelopen week nog aanslagen. Ook Burkina Faso heeft te maken met veel geweld. Daar is behalve IS ook al-Qaida actief.

In Burkina Faso is vanwege het geweld van jihadisten een enorme stroom vluchtelingen vanuit het noorden op gang gekomen. En dat levert grote problemen op in het land dat ook kampt met grote voedseltekorten: