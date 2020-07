Red Bull protesteert tegen Mercedes' omstreden stuur: 'Nu duidelijkheid'

Twee dagen voor de eerste grand prix van het seizoen heeft Red Bull Racing de verhoudingen binnen de Formule 1 nog eens op scherp gezet. De renstal van Max Verstappen heeft officieel protest aangetekend tegen Mercedes voor het gebruik van een revolutionair stuur.

Mercedes deelt al sinds 2014 de lakens uit in de Formule 1. Met het veelbesproken DAS-systeem in de bolides - een techniek waarbij door middel van het stuur de stand van de voorwielen kan worden gewijzigd - waren regerend wereldkampioen Lewis Hamilton en ploeggenoot Valtteri Bottas ook in de eerste twee vrije trainingen van het nieuwe seizoen te snel voor de concurrentie.

Red Bull heeft de overkoepelende autosportfederatie FIA nu om opheldering gevraagd. Saillant detail is dat de bewuste techniek vanaf volgend jaar verboden is, maar in de huidige jaargang vooralsnog wel mag worden gebruikt.

"De FIA staat niet bekend om zijn snelle besluitvorming", weet Louis Dekker, die de Formule 1 voor de NOS op de voet volgt. "Maar aan de andere kant is dit geen nieuw protest. Als het goed is, hebben ze inmiddels het nodige voorwerk gedaan in deze kwestie."

Minder weerstand of meer grip

Met het DAS-systeem (dual axis steering) kan de coureur tijdens het rijden de hoek van de voorwielen verstellen. Door aan het stuur te trekken of te duwen kan worden gekozen voor minder weerstand of juist weer meer grip. Tijdens de testweken in februari ontbrandde er een felle discussie over deze uitvinding.

Door de coronapandemie verdween de discussie enige tijd naar de achtergrond, totdat Mercedes het stuur vrijdag tijdens de trainingen op het circuit van Spielberg in Oostenrijk weer tevoorschijn haalde.