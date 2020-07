Protest Red Bull tegen Mercedes' omstreden stuur afgewezen

AFP

Twee dagen voor de eerste grand prix van het seizoen heeft Red Bull Racing de verhoudingen binnen de Formule 1 nog eens op scherp gezet. De renstal van Max Verstappen had officieel protest aangetekend tegen Mercedes voor het gebruik van een revolutionair stuur, maar dat protest is inmiddels afgewezen. Mercedes deelt al sinds 2014 de lakens uit in de Formule 1. Met het veelbesproken DAS-systeem in de bolides - een techniek waarbij door middel van het stuur de stand van de voorwielen kan worden gewijzigd - waren regerend wereldkampioen Lewis Hamilton en ploeggenoot Valtteri Bottas ook in de eerste twee vrije trainingen van het nieuwe seizoen te snel voor de concurrentie. Onderdeel van stuursysteem Red Bull had de overkoepelende autosportfederatie FIA om opheldering gevraagd. Saillant detail is dat de bewuste techniek vanaf volgend jaar verboden is, maar in de huidige jaargang vooralsnog wel mag worden gebruikt. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam die opheldering. "Het DAS-systeem is onderdeel van het stuursysteem", laat de FIA weten. Als dat niet het geval zou zijn geweest, was het nieuwe systeem wel onreglementair geweest.

"Innovatie hoort bij Formule 1, dat zit in het DNA", aldus Louis Dekker, die de Formule 1 voor de NOS op de voet volgt. "Dus dit is een zege voor de sport, of je nou fan van Hamilton bent of niet." "Mercedes heeft hierover nauw contact gehad met de FIA, vanaf het begin. Alsnog verbieden zou raar zijn, maar het is natuurlijk ook weer lastig uit te leggen dat zo'n vondst in 2020 legaal is en in 2021 niet." Meesterzet Dekker noemt de vondst van Mercedes een meesterzet en het lijkt ook een belangrijke rol te gaan spelen in de strijd om de constructeurstitel. "Red Bull is uiteraard bezig met een tegenzet. Betrouwbare bronnen zeggen mij dat de renstal van Verstappen ook een toverstuur klaar heeft liggen. Of in ieder geval in ontwikkeling heeft." Toch plaatst hij ook kanttekeningen bij de stap van Mercedes. "Er is nog relatief weinig mee getest. Betrouwbaarheid is dit seizoen belangrijker dan een beetje tijdwinst. De vraag is dan ook hoe vaak Mercedes dat gaat riskeren en op welke circuits."

Christian Horner en Toto Wolff - ANP

"Misschien is het een grijs gebied", vertelde Red Bull-teambaas Christian Horner eerder. "Daarom willen we nu duidelijkheid. Hoewel het systeem voor het komende jaar al is verboden, kan het dit seizoen nog van invloed zijn op de uitslagen." Mercedes-teambaas Toto Wolff liet al weten zich niet druk te maken om het protest van Red Bull. "Wij denken dat het mag." "Aan de andere kant willen ook wij graag duidelijkheid. Laten we allemaal onze argumenten duidelijk maken aan de FIA. Dan zien we wel wat er gebeurt. Het is beter dat we nu weten waar we aan toe zijn dan dat er zondag na de race discussie ontstaat."