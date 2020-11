Ibrahimovic minimaal twee wedstrijden aan de kant met hamstringblessure

AC Milan moet het minimaal tien dagen stellen zonder sterspeler Zlatan Ibrahimovic. De 39-jarige Zweed, al maanden in bloedvorm verkerend, heeft zondagavond een hamstringblessure opgelopen in de topper tegen Napoli.

Ibrahimovic mist door zijn gedwongen afwezigheid in elk geval de Europa League-wedstrijd tegen Lille en het competitieduel met Fiorentina. Ook het Europese treffen met Celtic van 3 december komt waarschijnlijk te vroeg.

De afwezigheid van Ibrahimovic is voor AC Milan een hard gelag. De spits is bezig aan een uitstekend seizoen, met onder meer tien goals in zes Serie A-wedstrijden. Zondag scoorde hij nog tweemaal tegen Napoli, voordat hij geblesseerd uitviel.